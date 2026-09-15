Зарплаты поваров выросли до 500 тысяч рублей: за что им столько платят

В России зарплаты поваров выросли до 500 тысяч рублей – или на 38%. Рассказываем, почему.Зарплаты поваров выросли до 500 тысяч рублей, правда, не везде.
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