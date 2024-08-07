Глава Венесуэлы Мадуро пообещал не отключать страну от WhatsApp

Заявление о том, что он не собирается отключать Венесуэлу от мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сделал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро 6 августа в эфире телеканала Venezolana de Televisión.