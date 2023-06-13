В Грозном ветер сорвал декоративную конструкцию из 3 тысяч зонтов

Мощные ливни и шквалистый ветер накрыли столицу Чеченской Республики. В результате сильных порывов ветра на бульваре имени Махмуда Эсамбаева в центре Грозного сорвало декоративную конструкцию из трех тысяч разноцветных зонтиков, которыми улицу украсили в мае.