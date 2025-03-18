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На Украине признали, что Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС

На Украине признали, что Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС

Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в Евросоюз, несмотря на попытки Киева изменить позицию Будапешта, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Politico.

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