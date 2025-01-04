Новогодний салат с ананасами и индейкой

Спасибо КОНКУРСУ! Раньше не знала, что есть такая варено - копченая голень ИНДИЛАЙТ. Это - очень вкусно, а салаты с ней получаются - супер! Всем рекомендую готовить такой салатик - сочная, нежная индейка + ананасы.
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