Эрдоган и Трамп обсудили координацию по Украине в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Анкаре на полях саммита НАТО, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине и координацию дальнейших действий западных союзников.