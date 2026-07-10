Эрдоган и Трамп обсудили координацию по Украине в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Анкаре на полях саммита НАТО, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине и координацию дальнейших действий западных союзников.
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