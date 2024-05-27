Пожилая женщина погибла при пожаре в многоэтажке на севере Москвы

Пожар разгорелся в одной из квартир, расположенной на девятом этаже 12-этажного дома. Происшествие было зафиксировано на улице Флотская на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
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