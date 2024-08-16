Посол Келин заявил, что новые власти Британии также не готовы к диалогу с РФ

Новые власти Британии, где правительство после выборов сформировала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, также не готовы к диалогу с Россией, как и их предшественники из Консервативной партии.
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