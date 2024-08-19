💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 19 августа Причина отключения электричества — плановые ремонтные работы на сетях и капитальный ремонт, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 В Симферополе ряд улиц остался без света 19 августа Причина отключения электричества — плановые ремонтные работы на сетях и капитальный ремонт, сообщили в «Крымэнерго».