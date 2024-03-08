В Челнах грузовик влетел в легковушку

В ранние утренние часы на Машиностроительной улице в Набережных Челнах произошло ДТП. Согласно информации, полученной от свидетелей происшествия, столкнулись пассажирский автобус модели «ПАЗ», «ГАЗель» и Nexia.
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