Замедление роста зарплат ожидается в России в 2025 году

Прогнозы экспертов «Ведомостей» указывают на замедление роста зарплат в 2025 году. Экономика России будет постепенно охлаждаться, и вместе с ней рынок труда, утверждает экономист из АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.