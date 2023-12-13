В Софии начался демонтаж памятника в честь советских воинов-освободителей

В столице Болгарии, Софии, начался демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Рабочие, занятые на площадке, с помощью шлифовального диска срезали самую высокую часть скульптурной композиции, руку солдата, сжимающую пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).
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