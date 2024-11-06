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Энрике про 1:2 с «Атлетико»: «Совершенно несправедливо, «ПСЖ» намного превосходил соперников во всех домашних матчах. Я больше 30 лет в футболе, но не могу это объяснить»

Парижане уступили в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2). Победный гол «Атлетико» на 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте забил Анхель Корреа.

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