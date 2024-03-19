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Почему Россия не пошла по пути Китая

Почему Россия не пошла по пути Китая

США как носитель «экономического чуда» в странах-сателлитах Некоторые страны вдруг стали лидерами мировой экономики, совершив в свое время «экономическое чудо».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
у М.Хазина есть доступные мысли о сакральности. но в предлагаемой теме что-то все-таки выглядит проще. частный капитал ищет новых денег. где они? - правильно! - там, где дешевле произвести и дороже продать. отсюда последовательное  развитие территорий с низкой базой. по достижению определенного уровня &quot;взаимодействия&quot; территории становятся кормовой базой для капитала, см. схему движухи бабла от ФРС. пока игроки в одном поле и играют по одним правилам, вопросов особо не возникает. но есть такая страна - Россия, - менталитет которой не вписывается в англосаксонскую пирамиду власти. Россию прессовали, прессуют и прессовать будут всегда, когда она иная, не внутри правил, см. всю нашу историю. был момент вчерашней буквально истории, когда кому-то показалось, что Россию угандыпопили окончательно и пришло время последнего шага к построению глобальной пирамиды власти. процесс, как говорил один из предателей России, пошел. и этот процесс в силу огромности достаточно инерционен. т.е. взять и остановить его невозможно. тем более развернуть взад. что и наблюдаем - план А не сработал, а плана Б банально нет... внутри абзаца ответ на вопрос статьи, - почему Россия не стала... далее вообще не важно, кем она не стала, ибо Россия всегда та самая &quot;отдельная цивилизация&quot;, упомянутая ВВП. &quot;не стала&quot; потому, что принципиально иная по сути. возможно, в том и ошибка кукловодов, что в свое время они решили, что ельцинская Россия фсё!, т.е. изменилась окончательно, сошла со своих рельсов, перестроилась на западный манер. да, что-то и кто-то перестроился. но не &quot;глубинный народ&quot; (В.Сурков), достаточно глянуть на % всенародного голосования... в теме есть еще интересный вопрос - почему гегемон так активно поедает своего ближайшего &quot;друга&quot; Европу? еще интереснее - что гегемон будет поедать после Европы?.. ибо возникает явное противоречие между результатами поедания, как резкого сокращения потребления и отсутствием иной парадигмы развития, или хотя бы поддержания штанов, пресловутого Запада, отличной от базиса общества потребления. в плане А это было не важно, ибо деньги теряли смысл, вершиной пирамиды паразитирования становилась абсолютная глобальная власть. но не случилось. и?..
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2 час.
Алексей Сафронов
...на счёт &quot;создания своих самолётов&quot; автор явно лопухнулся!
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1 час.
Natalija Osminina
Насчет поедания Европы и кто будет следующим на очереди--- это же очевидно- Китай.  США пойдут на Индотихоокеанское побережье за юго-восточными рынками Китая. Тем более, что  сейчас началась тенденция ухода  предприятий из США в Индокитай. И часть предприятий Европы тоже предпочитает Азию и Китай в частности. Поэтому задача США- экономически уничтожить Китай.
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48 мин.

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