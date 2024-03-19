Почему Россия не пошла по пути Китая

СК

Сергей Ковалев

у М.Хазина есть доступные мысли о сакральности. но в предлагаемой теме что-то все-таки выглядит проще. частный капитал ищет новых денег. где они? - правильно! - там, где дешевле произвести и дороже продать. отсюда последовательное развитие территорий с низкой базой. по достижению определенного уровня "взаимодействия" территории становятся кормовой базой для капитала, см. схему движухи бабла от ФРС. пока игроки в одном поле и играют по одним правилам, вопросов особо не возникает. но есть такая страна - Россия, - менталитет которой не вписывается в англосаксонскую пирамиду власти. Россию прессовали, прессуют и прессовать будут всегда, когда она иная, не внутри правил, см. всю нашу историю. был момент вчерашней буквально истории, когда кому-то показалось, что Россию угандыпопили окончательно и пришло время последнего шага к построению глобальной пирамиды власти. процесс, как говорил один из предателей России, пошел. и этот процесс в силу огромности достаточно инерционен. т.е. взять и остановить его невозможно. тем более развернуть взад. что и наблюдаем - план А не сработал, а плана Б банально нет... внутри абзаца ответ на вопрос статьи, - почему Россия не стала... далее вообще не важно, кем она не стала, ибо Россия всегда та самая "отдельная цивилизация", упомянутая ВВП. "не стала" потому, что принципиально иная по сути. возможно, в том и ошибка кукловодов, что в свое время они решили, что ельцинская Россия фсё!, т.е. изменилась окончательно, сошла со своих рельсов, перестроилась на западный манер. да, что-то и кто-то перестроился. но не "глубинный народ" (В.Сурков), достаточно глянуть на % всенародного голосования... в теме есть еще интересный вопрос - почему гегемон так активно поедает своего ближайшего "друга" Европу? еще интереснее - что гегемон будет поедать после Европы?.. ибо возникает явное противоречие между результатами поедания, как резкого сокращения потребления и отсутствием иной парадигмы развития, или хотя бы поддержания штанов, пресловутого Запада, отличной от базиса общества потребления. в плане А это было не важно, ибо деньги теряли смысл, вершиной пирамиды паразитирования становилась абсолютная глобальная власть. но не случилось. и?..