11 ноября на калужской земле завершилось Великое стояние на реке Угре

11 ноября 1480 года — значимая дата для Калужской области и всей России, так как в этот день завершилось Великое стояние на реке Угре11 ноября 1480 года - значимая дата для Калужской области и всей России, так как в этот день завершилось Великое стояние на реке Угре.
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