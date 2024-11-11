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Калужские новости

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11 ноября на калужской земле завершилось Великое стояние на реке Угре

11 ноября на калужской земле завершилось Великое стояние на реке Угре

11 ноября 1480 года — значимая дата для Калужской области и всей России, так как в этот день завершилось Великое стояние на реке Угре11 ноября 1480 года - значимая дата для Калужской области и всей России, так как в этот день завершилось Великое стояние на реке Угре.

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