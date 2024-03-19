День моряка-подводника. Профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.
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День моряка-подводника. Профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.
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