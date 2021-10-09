Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам.
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