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Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку судебных слушаний

ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам.

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