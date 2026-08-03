Экономист оценил перспективы вкладов в августе

Даже при высоких номинальных ставках реальная доходность может быть снижена за счет инфляции После июльского снижения ключевой ставки многие вкладчики переживают, что доходность банковских депозитов резко упадет.
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