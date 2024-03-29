Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Фейху», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют завтра

Также в пятницу в 25-м туре «Аль-Иттифак» Стивена Джеррара сыграет с «Аль-Ахли» Роберто Фирмино. В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Таи», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграет с «Аль-Шабабом».
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