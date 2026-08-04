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Путин отменил заморозку вкладов физических лиц из недружественных стран

Отмена заморозки вкладов физических лиц Президент России Владимир Путин 4 августа 2026 года подписал изменения в указ № 95, которые исключают физических лиц из временного порядка исполнения обязательств по вкладам из стран, признанных недружественными.

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