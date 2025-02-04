Пленный рассказал об обмане рабочих на Украине

Пленный солдат из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Магиня заявил, что старший фермы в Полтаве принудительно заставлял перечислять ему по 500 гривен с заработной платы якобы на нужды армии.
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