"Отдых точно накрылся": дорога к знаменитому пляжу настораживает приморцев

Жители Приморья сейчас активно обсуждают обстановку на дороге, которая ведет к знаменитому пляжу. Как уточнили пользователи в Telegram — канале ir_vdk (12+), из-за дождей сильно затопило Хасанский район, что настораживает многих автолюбителей.