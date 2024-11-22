Назван "единственный способ" побороть инфляцию

ВВ

Василий Васильев

Увеличение предложения в России пока идет СВО, куда направляются все ресурсы, - очень проблематично. Тем более, что, с другой стороны, в потребительский рынок усиленно закачиваются "пустые" деньги, которые выплачиваются участникам СВО, а также вкладываются в увеличение выпуска продукции ВПК (боеприпасы, вооружение, т.п.). Поэтому инфляции будет только разгоняться, как минимум, до окончания СВО. Рынок, при ограничении роста предложения и роста "пустых" денег (т.е. не обеспеченных товаром) неизбежно будет устанавливать свое равновесие путем обесценивания рубля и роста цен.