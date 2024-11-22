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Назван "единственный способ" побороть инфляцию

Назван "единственный способ" побороть инфляцию

Экономисты РАН призвали увеличить предложение Единственный фактор, который может снизить инфляцию в России, – расширение предложения.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Увеличение предложения в России пока идет СВО, куда направляются все ресурсы, - очень проблематично. Тем более, что, с другой стороны, в потребительский рынок усиленно закачиваются &quot;пустые&quot; деньги, которые выплачиваются участникам СВО, а также вкладываются в увеличение выпуска продукции ВПК (боеприпасы, вооружение, т.п.). Поэтому инфляции будет только разгоняться, как минимум, до окончания СВО.  Рынок, при ограничении роста предложения и роста &quot;пустых&quot; денег (т.е. не обеспеченных товаром) неизбежно будет устанавливать свое равновесие  путем обесценивания рубля и роста цен.
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