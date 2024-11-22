Экономисты РАН призвали увеличить предложение Единственный фактор, который может снизить инфляцию в России, – расширение предложения.
Назван "единственный способ" побороть инфляцию
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ВВ
Василий Васильев
Увеличение предложения в России пока идет СВО, куда направляются все ресурсы, - очень проблематично. Тем более, что, с другой стороны, в потребительский рынок усиленно закачиваются "пустые" деньги, которые выплачиваются участникам СВО, а также вкладываются в увеличение выпуска продукции ВПК (боеприпасы, вооружение, т.п.). Поэтому инфляции будет только разгоняться, как минимум, до окончания СВО. Рынок, при ограничении роста предложения и роста "пустых" денег (т.е. не обеспеченных товаром) неизбежно будет устанавливать свое равновесие путем обесценивания рубля и роста цен.
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