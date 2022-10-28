Виктор Ларин: Нам предстоит внимательно изучить опыт современного Китая

Тренд развития, который был определен ХХ съездом КПК, для России является положительным. Четкие векторы внешней политики Китая, обозначенные руководством дружественной страны, совпадают с российским подходом.
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