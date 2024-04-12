Тамбовские аграрии выбирают комбайны Ростсельмаш за мощность и качество уборки урожая

Мощные комбайны Ростсельмаш завоевывают всё больше доверия среди тамбовских аграриев. Крестьянско-фермерские хозяйства и агрохолдинги приобретают сразу по несколько машин, расширяя и обновляя свой парк сельхозтехники.
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