Слава русского оружия: сегодня в России отмечается День оружейника

Сегодня, 19 сентября, в России свой профессиональный праздник отмечают оружейники, фактически миллионы людей, так или иначе причастные к оборонному комплексу страны, а значит, обеспечению защиты национальных интересов государства и народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии