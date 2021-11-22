Рик Боунесс: «Гурьянов не создает моменты, двигаясь от края к центру зоны. Он генерирует больше опасности, когда идет к воротам»

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мыслями касательно игры нападающего Дениса Гурьянова. 24-летний форвард набрал 5 (2+3) очков в 15 матчах чемпионата НХЛ.

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