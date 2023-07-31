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«Зенит» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Клуб изучает эпизод с удалением Семака

Петербуржцы попросят ЭСК разобрать несколько спорных решений судьи Евгения Кукуляка. Кроме того, клуб изучает эпизод с удалением Сергея Семака, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

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