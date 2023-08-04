Владимира Высоцкого в биографическом фильме сыграет нейросеть

Российский актер театра, кино и телевидения, а также режиссер Александр Жигалкин, который выступит автором фильма «Володя» о музыканте Владимире Высоцком, придумал, как добиться полного сходства исполнителя главной роли с легендарным бардом.
Российский актер театра, кино и телевидения, а также режиссер Александр Жигалкин, который выступит автором фильма «Володя» о музыканте Владимире Высоцком, придумал, как добиться полного сходства исполнителя главной роли с легендарным бардом.
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