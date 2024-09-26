Владелец Hongqi из Петербурга пожаловался, что его чуть не убила собственная машина

Эксперты, посмотревшие видео, сомневаются в том, что во всем виновата китайская машина, но при этом советуют на 100% не доверять различным вариациям автопилотовВ Сеть выложен эмоциональный ролик, в котором говорится о том, что седан Hongqi H5 в режиме «подруливания» вдруг свернул вправо и въехал в строительные леса.