Пожар в Таежном: В Канском районе Красноярья сгорело восемь зданий

В деревне Таежное, Канского района Красноярского края, пожар охватил восемь строений. Пресса сообщает о полной ликвидации возгорания, согласно данным от МЧС России, происшествие было устранено в 07:22 по местному времени.
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