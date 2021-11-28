Поздравление председателя Бахчисарайского городского совета Олега Даперко с Днем матери

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых праздников России – Днем матери! Для каждого из нас, вне зависимости от возраста, мама – самый главный человек в жизни, чьим мнением мы всегда дорожим.