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Поздравление председателя Бахчисарайского городского совета Олега Даперко с Днем матери

Поздравление председателя Бахчисарайского городского совета Олега Даперко с Днем матери

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых праздников России – Днем матери! Для каждого из нас, вне зависимости от возраста, мама – самый главный человек в жизни, чьим мнением мы всегда дорожим.

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