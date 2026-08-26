Защитная пленка для автомобиля: правила и риски, о которых молчат мастера

Сегодня защитная полиуретановая пленка находится на пике популярности. Особенно активно к ее услугам прибегают владельцы новых машин, желающие уберечь кузов от сколов, царапин и химических реагентов с дорог.
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