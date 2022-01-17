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Для ветеранов Великой Отечественной войны готовят новую льготу

В Госдуме предложили возмещатьучастникам Великой Отечественной войны расходы на оплату ЖКУ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставят 100%-ную компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

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