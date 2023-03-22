Захарова назвала очередной безрассудной провокацией Лондона планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала очередной безрассудной провокацией Лондона планы Соединенного Королевства поставить украинской стороне боеприпасы, содержащие обедненный уран.
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