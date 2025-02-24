После атаки украинских дронов загорелся российский НПЗ

Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали ряд российских регионов. Как сообщает Минобороны РФ, всего средствами ПВО «перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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