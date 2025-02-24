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После атаки украинских дронов загорелся российский НПЗ

После атаки украинских дронов загорелся российский НПЗ

Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали ряд российских регионов. Как сообщает Минобороны РФ, всего средствами ПВО «перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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