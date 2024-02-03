Захарова предупредила о риске канонизации Бандеры на Украине

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых, а вскоре может дойти до канонизации организатора националистического движения Степана Бандеры.
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