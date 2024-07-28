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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Нурлат хәрбиләренә 17 тонна гуманитар йөк тапшырдылар

Нурлат халкы алгы сафка 5 миллионлык 17 тонналы 24 нче гуманитар йөк җибәрде. Болар арасында ике «Нива» машинасы, беспилотниклар, квадрокоптерлар һәм исемле посылкалар бар, дип яза «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.

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