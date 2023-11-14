Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова

Актрисы сыграют бывших жен любвеобильного главного героя в мелодраме «Кеша должен умереть»В преддверии премьеры опубликован трейлер многосерийной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» — нового проекта Константина Богомолова, снявшего «Содержанок» и «Хорошего человека».
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