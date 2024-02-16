Россиян ожидает смягчение требований идентификации для оплаты «коммуналки»: что это значит Евгения КомароваГосдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает предельный размер платежей физических лиц за «коммуналку», при котором не требуется идентификация.
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