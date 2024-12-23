Угроза схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области с 23 по 26 декабря текущего года. В ДЧС Алматинской области горожан и туристов попросили не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.