Долина реки Кагальник⁠

Станицу Кировскую, что раскинулась в пологой долине реки Кагальник неподалёку от Азова, я не видела почти десять лет — с тех самых пор, как не стало деда Тимофея, последнего из нашей семьи, кто продолжал жить в родовом курене на самом берегу реки, доставшемся ему ещё от прадеда, обосновавшегося в этих местах в незапамятные времена, задолго […]Станицу Кировскую, что раскинулась в пологой долине реки Кагальник неподалёку от Азова, я не видела почти десять лет — с тех самых пор, как не стало деда Тимофея, последнего из нашей семьи, кто продолжал жить в родовом курене на самом берегу реки, доставшемся ему ещё от прадеда, обосновавшегося в этих местах в незапамятные времена, задолго до революции.