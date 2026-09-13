Долина реки Кагальник⁠

Станицу Кировскую, что раскинулась в пологой долине реки Кагальник неподалёку от Азова, я не видела почти десять лет — с тех самых пор, как не стало деда Тимофея, последнего из нашей семьи, кто продолжал жить в родовом курене на самом берегу реки, доставшемся ему ещё от прадеда, обосновавшегося в этих местах в незапамятные времена, задолго […]Станицу Кировскую, что раскинулась в пологой долине реки Кагальник неподалёку от Азова, я не видела почти десять лет — с тех самых пор, как не стало деда Тимофея, последнего из нашей семьи, кто продолжал жить в родовом курене на самом берегу реки, доставшемся ему ещё от прадеда, обосновавшегося в этих местах в незапамятные времена, задолго до революции.
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