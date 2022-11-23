Врач Кутушов призвал налегать на масло, корнеплоды и печень трески в холодную пору года

Наступление зимы – это не только похолодание. Вместе с морозами световой день становится значительно короче, люди проводят меньше времени на свежем воздухе, да и одеваться приходится теплее, что становится дополнительной физической нагрузкой.
Наступление зимы – это не только похолодание. Вместе с морозами световой день становится значительно короче, люди проводят меньше времени на свежем воздухе, да и одеваться приходится теплее, что становится дополнительной физической нагрузкой.
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