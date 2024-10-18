Популярные товары поднимутся в цене, а некоторые пропадут с полок магазинов: делайте запасы, пока есть возможность Ольга БезродняяНа полках магазинов уже начали исчезать некоторые продукты, так как многие компании покинули российский рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии