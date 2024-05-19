Publico: над Португалией ночью пронесся огромный метеорит ярко-синего цвета

Над Португалией в ночь на 19 мая пронесся крупный метеор эффектного ярко-синего цвета. Фотографии жителей страны, успевших запечатлеть стремительно несущееся небесное тело, мгновенно стали хитом в социальных сетях и мессенджерах.
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