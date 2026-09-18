В Ростове перед 277-летием города прошел традиционный молебен

В преддверии 277-летия Ростова-на-Дону в городе совершили традиционный молебен. О том, как прошло богослужение, рассказал в соцсетях глава администрации донской столицы Александр Скрябин.
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