Русская весна
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Русская весна

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Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения наступления врага (ВИДЕО)

Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения наступления врага (ВИДЕО)

В связи с активизацией врага в районе Тёткино на Курском направлении нам пишут бойцы и просят помочь с дронами, тепловизорами, дрон-детекторами и рациями и т.

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