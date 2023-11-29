Среди украинцев уменьшилось число сторонников вступления в НАТО и ЕС

Украинская социологическая группа «Рейтинг» в среду, 29 ноября, опубликовала данные исследования, согласно которым в стране с июля текущего года на 7% уменьшилось число сторонников вступления в ЕС, в НАТО – на 6%, – сообщает украинское издание Страна.