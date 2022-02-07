Любопытно, однако

73 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Сарказм, конечно, присутствует. Но, как я понял, кто-то очень хочет выставить "батьку" в негативном свете и задеть ег...Эх, был бы Путин ...
  • Михаил Фадеев
    Напоминаю: в этой стране жидiв обещано утопить в крови москалiв! Так что не  очень-то радуйся!Пощадите украинск...
  • Стас Голицин
    Никогда не поверю чтобы трёхзвёздый  генерал не мог найти способа доложить своему Верховному Главнокомандующему о сво...Общероссийское оф...

Чубайс требует отменить весь закон об иноагентах

Чубайс требует отменить весь закон об иноагентах

автор - Спорим, врут? Чубайс-страший требует закрыть весь «проект «Иноагент» целиком, и это удивительно — впервые страна согласна с Чубайсом! Весь личный состав это проекта — мы видели, и закрыть его целиком — отличная идея! «Проект «иноагенты» как преступление против России?» - пишет на сайте радио «Эхо Москвы» Игорь Чубайс, доктор философских наук и продолжает: «Усиливающийся у нас в последнее время антиконституционный цензурный контроль не остановил, а, напротив, обострил и активизировал спор о том кого следует и кого не следует считать иноагентом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх