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Детей учат ненавидеть русских со школы. Армения в шаге от того, чтобы повторить путь Украины

Детей учат ненавидеть русских со школы. Армения в шаге от того, чтобы повторить путь Украины

В армянских учебниках изменят часть о якобы "аннексии" Россией Восточной Армении после возмущения русского МИД.

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